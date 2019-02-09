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З ножами та зеленкою: у Києві затримали групу тітушок

На Контрактовій площі у Києві поліція затримала групу молодих людей із прикритими обличчями.

У Києві затримали тітушок

У них вилучили ножі, газові балончики та пістолет, повідомляє поліція Києва.

Також молодики мали при собі флакончики з зеленкою.

Наразі вони надають пояснення, їхнім діям буде надана правова оцінка.

Правоохоронці наголошують, що на Контрактовій площі сьогодні одночасно відбувається кілька мирних акцій, у тому числі зустріч із виборцями одного із кандидатів в президенти.

Читайте: Чорний піар та тітушки: чим дивуватимуть кандидати на виборах 2019

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З ножами та зеленкою: у Києві затримали групу тітушок / 6 фотографий

Фото: Поліція Києва

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