На Контрактовій площі у Києві поліція затримала групу молодих людей із прикритими обличчями.
У них вилучили ножі, газові балончики та пістолет, повідомляє поліція Києва.
Також молодики мали при собі флакончики з зеленкою.
Наразі вони надають пояснення, їхнім діям буде надана правова оцінка.
Правоохоронці наголошують, що на Контрактовій площі сьогодні одночасно відбувається кілька мирних акцій, у тому числі зустріч із виборцями одного із кандидатів в президенти.
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З ножами та зеленкою: у Києві затримали групу тітушок / 6 фотографий
Фото: Поліція Києва
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