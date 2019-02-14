Суд в Колумбії засудив педофіла до 60 років ув’язнення за зґвалтування 276 хлопчиків і дівчаток.

Ці злочини Хуан Карлос Санчес Латорре скоїв протягом 2007-2008 років, пише El Comercio.

Потенційних жертв чоловік шукав в соцмережах, на вулиці і в магазинах.

Він не тільки гвалтував дітей, але й знімав все на відео, а потім продавав через соцмережі і форуми по всьому світу.

Затримали педофіла наприкінці 2017 року у Венесуелі, де він жив п’ять років під чужим ім’ям.

У поліції вважають, що хоч чоловік і зізнався у 276 зґвалтуваннях, жертв насправді може бути набагато більше.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.

Фото: El Comercio