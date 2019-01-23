Педофіла перевірять на причетність до інших схожих злочинів у Запоріжжі.

У Запоріжжі затримали 19-річного педофіла, який скоїв насильство проти 14-річної дитини.

Інцидент відбувся вчора, 22 січня, повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За словами правоохоронця, злочинець скористався тим, що зайшов удвох із хлопчиком до кабіни ліфту. Там педофіл, погрожуючи ножем, зняв із нього штани та почав торкатися статевого органу.

Аброськін також повідомив, що протягом минулого року в Запоріжжі було декілька схожих заяв від батьків 8-, 12-, 16-річних дітей.

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Затриманого чоловіка перевірять на причетність до них через схожу з орієнтуваннями зовнішність.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилив покарання за педофілію.