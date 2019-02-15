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Опіки рук та обличчя: у метро Парижа чоловіка облили кислотою

Близько 7.00 в метро Парижа (Франція) чоловіка облили кислотою.

метро парижа

Близько 7.00 в метро Парижа чоловіка облили кислотою, пише видання Le Parisien.

На нього напали на станції Gare de Lyon.

Потерпілий отримав серйозні опіки рук і обличчя.

За інформацією видання, його стан оцінюється як важкий.

Читайте: Плеснули кислотою в обличчя: модель повернулася до роботи після операцій

Рятувальники надали йому допомогу на місці, а потім госпіталізували.

Нападнику вдалося втік.

Речовину забрали на експертизу.

Нагадаємо, у вересні на вокзалі Saint-Charles у французькому Марселі жінка плеснула соляною кислотою в американських туристок.

Фото: dreamstime

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