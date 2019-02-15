PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві біля мосту Метро дістали тіло жінки/

У Києві біля мосту Метро дістали тіло жінки

У Києві в районі мосту Метро водолази дістали з Дніпра тіло жінки.

У Києві біля мосту Метро дістали тіло жінки

Інформацію про страшну знахідку столичне управління ДСНС отримало близько 13.00.

Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення, які приїхали на виклик, виявили тіло жінки на поверхні води на відстані трьох метрів від берега.

Тіло передали правоохоронним органам, які встановлять причини трагедії.

Нагадаємо, водолази так і не знайшли тіло 19-річної студентки з Туркменістану, яка 17 лютого 2018 року стрибнула з моста Патона у Києві.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тепла немає, а платіжки – космічні. Чому сотні квартир Дніпра без тепла
Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували
Ями, тріщини та вибоїни: чому дороги Києва у жахливому стані
Пласідо Домінго у Києві: 6 виходів на біс та 20 хвилин аплодисментів стоячи
Куди піти на День святого Валентина: афіша Києва
Е-квиток у Києві запрацював: ціна і де купити
Комунальники працюють з ночі, щоб не допустити утворення ожеледиці – КМДА
У Києві з вікна випала жінка: на тілі загиблої – сліди побоїв (18+)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка