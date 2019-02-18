В Одесі повісився 29-річний військовослужбовець. Його тіло на балконі виявила мати.
В Одесі повісився 29-річний військовослужбовець, пише прес-служба патрульної поліції Одеси.
За фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою самогубство) і за ст. 120 (доведення до самогубства) КК України.
За даними місцевого видання Кекс, хлопець служив за контрактом в селі Дачне Біляївського району та на вихідні приїхав до матері.
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Передсмертної записки він не залишив.
Тіло відправлено на експертизу. Слідство триває.
Нагадаємо, на Львівщині в орендованій квартирі наклав на себе руки військовий.
Фото: dreamstime
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