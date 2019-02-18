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В Одесі повісився 29-річний військовий, який приїхав до мами на вихідні

В Одесі повісився 29-річний військовослужбовець. Його тіло на балконі виявила мати.

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В Одесі повісився 29-річний військовослужбовець, пише прес-служба патрульної поліції Одеси.

За фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою самогубство) і за ст. 120 (доведення до самогубства) КК України.

За даними місцевого видання Кекс, хлопець служив за контрактом в селі Дачне Біляївського району та на вихідні приїхав до матері.

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Передсмертної записки він не залишив.

Тіло відправлено на експертизу. Слідство триває.

Нагадаємо, на Львівщині в орендованій квартирі наклав на себе руки військовий.

Фото: dreamstime

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