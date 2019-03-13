Двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ять осіб.

Двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ятеро людей, передає місцева газета Folha de S. Paulo.

Відзначається, що серед загиблих один педагог і двоє нападників.

Медики повідомили, що постраждали не менше дев’яти осіб.

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За інформацією поліції, двоє людей в капюшонах спочатку вистрілили в школярів, після чого вчинили самогубство.

Місцевий житель розповів газеті, що почув стрілянину відразу після того, як почалися уроки.

Нагадаємо, у січні минулого року в Пермі (Росія) двоє невідомих в масках скоїли напад на школу №127.