Близько 14.00 25 березня в спортзалі на Троєщині в Києві помер чоловік.
У спортзалі на Троєщині у Києві помер чоловік.
На місце приїхали лікарі, але тільки констатували смерть.
Також до спортзалу викликали слідчо-оперативну групу.
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Зазначається, що чоловік був гостем клубу і помер безпосередньо в одному з його приміщень.
Попередня причина – послизнувся в басейні. Але інформацію поки не підтвердили.
Нагадаємо, в листопаді в басейні спортивного клубу по вулиці Волоська 62 в Києві потонув 30-річний відвідувач.
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