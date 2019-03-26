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У спортзалі Києва помер чоловік

Близько 14.00 25 березня в спортзалі на Троєщині в Києві помер чоловік.

У спортзалі Києва помер чоловік

У спортзалі на Троєщині у Києві помер чоловік.

На місце приїхали лікарі, але тільки констатували смерть.

Також до спортзалу викликали слідчо-оперативну групу.

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Зазначається, що чоловік був гостем клубу і помер безпосередньо в одному з його приміщень.

Попередня причина – послизнувся в басейні. Але інформацію поки не підтвердили.

Нагадаємо, в листопаді в басейні спортивного клубу по вулиці Волоська 62 в Києві потонув 30-річний відвідувач.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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