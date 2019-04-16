Турист з Канади загинув під час катання на зіп-лайні в Таїланді.
У канадського туриста від’єднався трос під час катання на зіп-лайні в Таїланді. Він впав з висоти у 100 метрів і загинув.
Причини нещасного випадку встановлюються.
Поки відомо, що туристу було 25 років і він важив 125 кг.
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В Таїланд він приїхав зі своєю дівчиною в складі туристичної групи.
Зіп-лайн – сталевий канат, по якому спускаються з використанням кріплень, рух відбувається за рахунок гравітації.
Нагадаємо, 7 січня в Карпатах знайшли трьох лижників, один з яких загинув.
Джерело: Bangkok Post
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