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Факти / Надзвичайні події

Бійка в бразильській в’язниці: 15 загиблих

Внаслідок масової бійки, що спалахнула у в’язниці бразильського штату Амазонас, загинули щонайменше 15 людей.

В'язниця

На північному заході Бразилії в неділю, 26 травня, в тюремному комплексі Анісіо Жобіма в столиці штату Амазонас – місті Манаус – сталися сутички між ув’язненими.

Адміністрація в’язниці терміново викликала підкріплення для усунення бунту.

Наразі ситуація під контролем, інформація про можливі втечі ув’язнених не надходила.

Однак поліцейські вертольоти продовжують кружляти над в’язницею.

Читайте: Бійка в американській в’язниці – багато жертв і поранених

Нагадаємо, у колумбійському штаті Карабобо внаслідок бунту у центрі утримання ув’язнених, загинуло щонайменше 68 осіб.

Джерело: AP

Фото: Pixabay

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