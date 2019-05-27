Внаслідок масової бійки, що спалахнула у в’язниці бразильського штату Амазонас, загинули щонайменше 15 людей.

На північному заході Бразилії в неділю, 26 травня, в тюремному комплексі Анісіо Жобіма в столиці штату Амазонас – місті Манаус – сталися сутички між ув’язненими.

Адміністрація в’язниці терміново викликала підкріплення для усунення бунту.

Наразі ситуація під контролем, інформація про можливі втечі ув’язнених не надходила.

Однак поліцейські вертольоти продовжують кружляти над в’язницею.

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Нагадаємо, у колумбійському штаті Карабобо внаслідок бунту у центрі утримання ув’язнених, загинуло щонайменше 68 осіб.

Джерело: AP