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Зникнути на 24 години: серед дітей шириться нова небезпечна гра

У країнах Євросоюзу зафіксовано нову небезпечну гру Зникнути на 24 години, що націлена на дітей.

Небезпечні дитячі ігри

МВС попереджає батьків про нову небезпечну гру Зникнути на 24 години, яка набирає популярності серед дітей у країнах ЄС.

Це аналог сумнозвісного Синього кита.

Суть гри проста – дитина повинна зникнути на 24 години, аби ні батьки, ні друзі не могли її знайти.

Читайте: Групи смерті. Чому підлітки йдуть на самогубство та як їх врятувати

У відомстві закликають батьків відразу звертатися до поліції у разі зникнення дитини.

Нагадаємо, у 2018 році Києвом прокотилася хвиля самогубств через гру Синій кит.

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