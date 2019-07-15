У країнах Євросоюзу зафіксовано нову небезпечну гру Зникнути на 24 години, що націлена на дітей.

МВС попереджає батьків про нову небезпечну гру Зникнути на 24 години, яка набирає популярності серед дітей у країнах ЄС.

Це аналог сумнозвісного Синього кита.

Суть гри проста – дитина повинна зникнути на 24 години, аби ні батьки, ні друзі не могли її знайти.

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У відомстві закликають батьків відразу звертатися до поліції у разі зникнення дитини.

Нагадаємо, у 2018 році Києвом прокотилася хвиля самогубств через гру Синій кит.