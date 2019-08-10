На одній із заправок Запоріжжя стався вибух газового балона.
На автозаправній станції у Запоріжжі о 5.25 вибухнув газовий балон, у результаті чого загорівся автомобіль.
Від вибуху постраждав водій автомобіля. За інформацією ЗМІ, він отримав опіки ніг.
Пожежа охопила авто та заправні колонки, які знаходилися поруч.
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Для ліквідації наслідків вибуху на газову автозаправну станцію прибули співробітники ДСНС.
Їм вдалося загасити пожежу о 5.42.
До слова, 8 серпня на військовому полігоні під Архангельськом (Росія) почалася пожежа.
Фото: 061.ua
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