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Факти / Надзвичайні події

Автомобіль згорів – у Запоріжжі стався вибух на АЗС

На одній із заправок Запоріжжя стався вибух газового балона.

Вибух на АЗС

На автозаправній станції у Запоріжжі о 5.25 вибухнув газовий балон, у результаті чого загорівся автомобіль.

Від вибуху постраждав водій автомобіля. За інформацією ЗМІ, він отримав опіки ніг.

Пожежа охопила авто та заправні колонки, які знаходилися поруч.

Читайте: Попередження для бізнесмена: у Броварах жінка з трирічною дитиною натрапила на бойову гранату

Для ліквідації наслідків вибуху на газову автозаправну станцію прибули співробітники ДСНС.

Їм вдалося загасити пожежу о 5.42.

До слова, 8 серпня на військовому полігоні під Архангельськом (Росія) почалася пожежа.

Фото: 061.ua

Джерело: ДСНС

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