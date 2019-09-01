Потужний ураган Доріан, через який Дональд Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів.
Синоптики вже надали урагану Доріану п’яту – найвищу категорію потужності.
Пориви вітру сягають 257 кілометрів на годину, що загрожує катастрофічними наслідкам.
Метеорологи кажуть, що Доріан може затриматися на Багамських островах більш як на добу, тому радять їхнім жителям шукати притулок.
Нагадаємо, рік тому в штатах Північна і Південна Кароліна (США) через ураган Флоренс загинуло 11 осіб.
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