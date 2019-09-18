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Факти / Надзвичайні події

Міст Метро в Києві перекритий через загрозу “вибуху”

У Києві перекрили міст Метро через погрози підірвати або розстріляти.

Міст Метро в Києві перекритий через загрозу “вибуху”

У Києві на мосту Метро перебуває чоловік, який погрожує стріляти або підірвати міст.

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– Поки невідомо, наскільки реальною є загроза вибуху. На місце події виїхали всі профільні служби, рух на мосту перекрито. Також у зв’язку з подією зупинено рух поїздів метро між станціями Дніпро і Лісова, – заявила заступниця керівника прес-служби столичної поліції Яна Неруш.

  • Мост Метро в Киеве перекрыт
  • Мост Метро в Киеве перекрыт
  • Мост Метро в Киеве перекрыт
  • Мост Метро в Киеве перекрыт
  • Мост Метро в Киеве перекрыт
  • Мост Метро в Киеве перекрыт
Міст Метро в Києві перекритий через загрозу “вибуху” / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області вбили заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.

Фото: УНІАН, dtp.kiev.ua

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