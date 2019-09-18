У Києві перекрили міст Метро через погрози підірвати або розстріляти.

У Києві на мосту Метро перебуває чоловік, який погрожує стріляти або підірвати міст.

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– Поки невідомо, наскільки реальною є загроза вибуху. На місце події виїхали всі профільні служби, рух на мосту перекрито. Також у зв’язку з подією зупинено рух поїздів метро між станціями Дніпро і Лісова, – заявила заступниця керівника прес-служби столичної поліції Яна Неруш.















Міст Метро в Києві перекритий через загрозу “вибуху” / 4 фотографии

Міст Метро у Києві перекрили — за інформацією поліцейських, невідомий погрожує підірвати міст або стріляти. Червона лінія метро працює тільки від станції Академмістечко до станції Хрещатик pic.twitter.com/RXoKhSoyHn — hromadske (@HromadskeUA) September 18, 2019

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