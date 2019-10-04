PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Бердичеві підлітки побили ровесницю та її матір

У Бердичеві Житомирскої області дівчата-підлітки влаштували справжню розправу над своєю ровесницею та її матір’ю.

Булінг

Спочатку вони погрожували 15-річній дівчині, що вона буде лежати в труні, а потім призначили зустріч в парку культури Бердичева, де побили її, а потім і матір, яка прийшла визволяти дочку.

За словами дівчинки, її повалили на землю і били ногами.

Кілька днів вона провела у лікарні. У неї досі паморочиться в голові та трусяться руки. А найбільше страждає психологічно.

Компанія підлітків знущається над дівчиною не вперше. Вона навчається в училищі на кондитера, а її опонентки – ровесниці з різних навчальних закладів.

Читайте: Булінг: що робити батькам і дітям

Батьки написали заяву до поліції, але сумніваються, що буде результат, бо мати однієї з тих дівчат працює у місцевому відділку. Сама жінка обіцяє в розслідування не втручатися.

На допиті дівчата сказали, що нікого не били, а їхні батьки вважають винною в усьому саму потерпілу.

У поліції відкрили кримінальне провадження через легкі тілесні ушкодження. А от булінгу в цій ситуації не побачили, бо раніше мати потерпілої дівчинки до Бердичівського відділу поліції не зверталася, тому, мовляв, це був одиничний випадок.

Факти ICTV розповідали, що таке булінг та як з ним боротися.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ґвалтував вагітною та виганяв голою з дому. Мексиканець знущався над українкою
Ґвалтував вагітною та виганяв голою з дому. Мексиканець знущався над українкою
Ми – дикуни: у мережі засудили побиття атовця після камінг-ауту
Ми – дикуни: у мережі засудили побиття атовця після камінг-ауту
Гематоми і вибиті зуби: у Польщі через громадянство побили студента з України
Гематоми і вибиті зуби: у Польщі через громадянство побили студента з України
Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині
Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині
В Україні за вихідні три ДТП забрали 23 життя
В Україні за вихідні три ДТП забрали 23 життя
дтп в житомирской области
ДТП з дев’ятьма загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримано
дтп в житомирской области
Під Житомиром вантажівка протаранила автобус з пасажирами – 9 загиблих
Булінг - шо робити дітям і батькам
Булінг: що робити батькам і дітям
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка