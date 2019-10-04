У Бердичеві Житомирскої області дівчата-підлітки влаштували справжню розправу над своєю ровесницею та її матір’ю.

Спочатку вони погрожували 15-річній дівчині, що вона буде лежати в труні, а потім призначили зустріч в парку культури Бердичева, де побили її, а потім і матір, яка прийшла визволяти дочку.

За словами дівчинки, її повалили на землю і били ногами.

Кілька днів вона провела у лікарні. У неї досі паморочиться в голові та трусяться руки. А найбільше страждає психологічно.

Компанія підлітків знущається над дівчиною не вперше. Вона навчається в училищі на кондитера, а її опонентки – ровесниці з різних навчальних закладів.

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Батьки написали заяву до поліції, але сумніваються, що буде результат, бо мати однієї з тих дівчат працює у місцевому відділку. Сама жінка обіцяє в розслідування не втручатися.

На допиті дівчата сказали, що нікого не били, а їхні батьки вважають винною в усьому саму потерпілу.

У поліції відкрили кримінальне провадження через легкі тілесні ушкодження. А от булінгу в цій ситуації не побачили, бо раніше мати потерпілої дівчинки до Бердичівського відділу поліції не зверталася, тому, мовляв, це був одиничний випадок.

Факти ICTV розповідали, що таке булінг та як з ним боротися.