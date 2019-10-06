Співробітники ДБР затримали начальника одного з секторів управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції Житомирської області за розповсюдження наркотичних речовини.

У Житомирській області затримано начальника одного з секторів управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції області. Його підозрюють у збуті наркотиків.

За даними ДБР, поліцейський налагодив цілу мережу розповсюдження наркотиків на Житомирщині. Він реалізовував готові речовини і сировину для виготовлення третім особам, які їх продавали.

Читайте: 10 років збувала речовини в мережі: затримана найбільша організація наркоторговців

Співробітник поліції був затриманий в момент збуту чергової партії товару.

Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.







На Житомирщині затримано голову управління поліції за продаж наркотиків / 2 фотографии

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.