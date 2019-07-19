Правоохоронці затримали найбільшу злочинну організацію, яка збувала наркотики через інтернет протягом 10 років.

У рамках спецоперації поліцейські затримали вісьмох членів злочинного угруповання, що збувало синтетичні наркотики через інтернет-ресурс протягом 10 років.

Були встановили тисячі осіб, які були клієнтами наркоторговців. Також викрито діяльність семи регіональних груп, які збували наркотики в різних областях України.

Лідером злочинної організації став 37-річний киянин, який мав зв’язки в кримінальному світі. Для наркобізнесу він залучив свого родича, який є фахівцем в IT-технологіях. Він створив сайт для реалізації наркотиків і канал у популярному месенджері.

Також він забезпечував їх постійну роботу та адміністрування.

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Лідер організації налагодив прямі поставки висококонцентрованих нових психоактивних речовин в Україну з Китаю.

Для виготовлення наркотиків використовувалися сучасні лабораторні технології, аналогів яким немає в Україні. Організація була монополістом у реалізації таких наркотиків.

Для чорнової роботи наймалися особи, які мали важкі життєві обставини і отримували мінімальну оплату.

Для них орендувалися невеликі квартири, так звані “фасувальні”. Там наркотики пакували для відправки по всій території країни, маскуючи їх серед одягу.

Члени організації дотримувалися жорсткої конспірації та постійно змінювали місця дислокації. Для спілкування використовувалися канали зв’язку з високим ступенем шифрування.

Лідер злочинної організації отримував надприбуток. Він і його спільник мали у власності п’ять елітних квартир в престижному районі Києва.

Йому і його близьким належали чотири автомобілі представницького класу з ексклюзивними номерами.

Також він багато часу проводив на елітних зарубіжних курортах і брав участь у статусних видах спорту.

Для відмивання грошей і прикриття створив кілька комерційних підприємств.

В ході фінального етапу спецоперації було проведено 26 обшуків та вилучено майже 100 тис. доз наркотиків і психотропів, понад $150 тис., €12 тис. і 350 тис. грн, 47 банківських карт, оргтехніку, дві одиниці зброї та вісім автомобілів.

































10 років збувала речовини в мережі: затримана найбільша організація наркоторговців / 8 фотографий

Також була заблокована робота сайту і ліквідована нарколабораторія.

За фактом відкрито провадження за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Членам організації загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Зараз накладено арешт на їхні банківські рахунки.

Лідеру та ще п’ятьом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави загальною сумою близько 65 млн грн.

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.