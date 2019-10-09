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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині невідомі відкрили стрілянину біля синагоги – є жертви

У німецькому місті Галле невідомі влаштували стрілянину біля синагоги. За попередніми даними, двоє людей загинули.

У Німеччині невідомі відкрили стрілянину біля синагоги – є жертви

У німецькому місті Галле невідомі відкрили стрілянину. За попередніми даними, двоє людей загинули. Також є інформація, що злочинці використали ручну гранату.

Трагедія трапилася біля синагоги.

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Нападникам вдалося втекти. Правоохоронці просять місцевих жителів не виходити на вулицю. Одного з них вже затримали.

Видання Bild пише, що нападник кілька разів вистрілив з автомата і вбив жінку. Також відомо про кількох поранених.

Крім того, злочинець кинув ручну гранату на єврейське кладовище.

Очевидці також розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було кілька видів зброї.

Раніше Факти ICTV писали, що в американському місті Канзас-Сіті в одному з місцевих барів сталася стрілянина.

Фото: Dreamstime

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