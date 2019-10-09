У німецькому місті Галле невідомі влаштували стрілянину біля синагоги. За попередніми даними, двоє людей загинули.
У німецькому місті Галле невідомі відкрили стрілянину. За попередніми даними, двоє людей загинули. Також є інформація, що злочинці використали ручну гранату.
Трагедія трапилася біля синагоги.
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Нападникам вдалося втекти. Правоохоронці просять місцевих жителів не виходити на вулицю. Одного з них вже затримали.
Видання Bild пише, що нападник кілька разів вистрілив з автомата і вбив жінку. Також відомо про кількох поранених.
Крім того, злочинець кинув ручну гранату на єврейське кладовище.
Очевидці також розповіли, що нападник був одягнений у військовий камуфляж, у нього було кілька видів зброї.
Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.
Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910
— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019
Раніше Факти ICTV писали, що в американському місті Канзас-Сіті в одному з місцевих барів сталася стрілянина.