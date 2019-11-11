Внаслідок обвалення стелі в будівлі головного управління поліції Одеської області на вулиці Єврейській травмовано двох співробітників.

Вранці 11 листопада в будівлі поліції Одеської області на парадних сходах між другим та третім поверхами впала стеля.

За словами керівника прес-служби відомства Любові Гордієвської, постраждали двоє поліцейських, які йшли сходами.

Обидва працюють в карному розшуку.

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В одного з постраждалих, крім саден та струсу мозку, закритий перелом обох ніг.

Ремонт у цій будівлі не проводився понад 15 років.







В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля – постраждали двоє співробітників / 2 фотографии

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Фото: Думская