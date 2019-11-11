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Факти / Надзвичайні події

В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля – постраждали двоє співробітників

Внаслідок обвалення стелі в будівлі головного управління поліції Одеської області на вулиці Єврейській травмовано двох співробітників.

В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля

Вранці 11 листопада в будівлі поліції Одеської області на парадних сходах між другим та третім поверхами впала стеля.

За словами керівника прес-служби відомства Любові Гордієвської, постраждали двоє поліцейських, які йшли сходами.

Обидва працюють в карному розшуку.

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В одного з постраждалих, крім саден та струсу мозку, закритий перелом обох ніг.

Ремонт у цій будівлі не проводився понад 15 років.

  • В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
  • В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
  • В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
  • В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля
В Одесі в будівлі поліції обвалилася стеля – постраждали двоє співробітників / 2 фотографии

Нещодавно на стадіоні в Одесі загинув студент з Туркменістану, який навчався на другому курсі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського –  на нього впали футбольні ворота.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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