В Одесі стався скандал через появу на порносайті записів гінекологічних УЗД пацієнток Одеського онкодиспансера, яких знімала прихована камера. У закладі запевняють, що до зйомки не причетні.

Головний лікар Одеського онкодиспансеру Олег Лук`янчук заперечує будь-яку причетність закладу до відео гінекологічних УЗД, що потрапили в мережу.

– Керівництво і співробітники обласного онкологічного диспансеру повідомляють, що події, описані в інтернет-виданнях та соціальних мережах, не мають жодного стосунку до співробітників диспансеру та його кабінетів. Те, про що повідомляють ЗМІ та соцмережі, відбувалося на орендованій території, – написав він у соцмережах.

Більш того, за його словами, лікар, який працював у кабінеті УЗД, де була встановлена відеокамера, не є співробітником диспансеру.

Лук`янчук наголосив, що керівництво медустанови не має права контролювати роботу осіб, які працюють на орендованій території, а також не може видворити орендаря, бо онкодиспансер є власністю облради.

Раніше поліція Одеси розпочала розслідування за фактом розміщення в інтернеті відеозаписів гінекологічних УЗД пацієнток, які нібито були зроблені в Одеському обласному онкологічному диспансері. Невідомі виклали записи на одному з порносайтів.