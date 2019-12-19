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Станцію метро Площа Льва Толстого зачиняли через повідомлення про мінування

Станцію київського метрополітену Площа Льва Толстого зачиняли на вхід і вихід пасажирів через повідомлення про мінування.

Станцію метро Площа Льва Толстого зачиняли через повідомлення про мінування

Оновлено о 15.20. Перевірку метрополітену завершено, вибухонебезпечні предмети не виявлено.

Робота метрополітену відновлена у звичайному режимі.

У київському метрополітені повідомили про надходження анонімного дзвінка про нібито мінування станції Площа Льва Толстого.

У зв’язку з цим зазначену станцію метро зачинили на вхід і вихід пасажирів.

Крім того, пересадка між станціями Площа Льва Толстого і Палац спорту недоступна.

Читайте: Дзвінки про “мінування”: яке покарання і як змінили процедуру реагування

Наразі триває перевірка станції метро на наявність вибухонебезпечних предметів.

Інформацію про її відкриття мають опублікувати незадовго після завершення огляду.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо посилення відповідальності за заздалегідь неправдиве повідомлення про мінування суспільно важливих об’єктів.

Тепер передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також збільшено строк позбавлення волі в окремих випадках.

Джерело: Kyiv Metro

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