У міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі нетверезий водій автомобіля Opel збив шлагбаум та скоїв наїзд на двох пішоходів.

Встановлено, що за кермом перебував 27-річний працівник поліції, який в цей час був не на службі.

Травмованих 49-річного чоловіка та 47-річну жінку госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Слідчо-оперативна група встановлює обставини ДТП.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Крім того, про аварію за участю поліцейського повідомлено в Державне бюро розслідувань.







В Одесі п’яний поліцейський на Opel збив двох пішоходів / 2 фотографии

Нещодавно в Борисполі під колеса поліцейського автомобіля потрапив чоловік, який переходив дорогу. Він загинув на місці.