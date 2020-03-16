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Факти / Надзвичайні події

У літаку з Саудівської Аравії пасажири побилися через маски і кашель

У літаку, що здійснював переліт з Саудівської Аравії до Лівану, сталася масова бійка пасажирів.

Відео виклали у соціальні мережі очевидці.

Деякі пасажири відмовилися одягти маски, а потім почали демонстративно чхати на сусідів, – йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як пасажири літака б’ють один одного.

Читайте: П’яний пасажир влаштував бійку на борту літака

Дебоширів із рейсу зняла поліція.

До слова, У США працівникам авіакомпанії United довелось викликати поліцію, щоб вони силоміць витягли чоловіка з літака, бо той відмовився звільняти місце, на яке мав квиток.

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