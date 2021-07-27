На заході Німеччини, у місті Леверкузен, прогримів вибух. Інцидент трапився на території хімічного промислового парку Chempark, яким володіє компанія Currenta.
Причини вибуху у Леверкузені наразі невідомі. Місцева влада оголосила високий ступінь небезпеки. Мешканців попросили не виходити на вулиці та позакривати вікна.
Компанія Currenta, що є оператором промислового парку заявила, що внаслідок вибуху у Леверкузені є поранені, однак їхню кількість поки не називають.
Правоохоронці перекрили вулиці, що розташовані поряд з місцем вибуху.
Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото та відео з вікон будинків чи автомобілів. На кадрах видно великі стовпи чорного та сірого диму.
Ich möchte mal festhalten, dass das keine reguläre Müllverbrennungsanlage ist. Da werden unter anderem giftige Chemieabfälle verfeuert!
Die Informationslage ist mehr als dünn! Passt auf euch auf!#Leverkusen pic.twitter.com/QWZuaoifdX
— Jonas (@oneandonlyjonas) July 27, 2021
Heftig!! Leute, bleibt bitte einfach erstmal ne Weile zuhause! Und die vor Ort auf den Autobahnen stehen: bildet ne #rettungsgasse #explosion #leverkusen #stayhome #bayer #currenta pic.twitter.com/ZMUST8ifJo
— jsib (@jsibilja) July 27, 2021