На заході Німеччини, у місті Леверкузен, прогримів вибух. Інцидент трапився на території хімічного промислового парку Chempark, яким володіє компанія Currenta.

Причини вибуху у Леверкузені наразі невідомі. Місцева влада оголосила високий ступінь небезпеки. Мешканців попросили не виходити на вулиці та позакривати вікна.

Компанія Currenta, що є оператором промислового парку заявила, що внаслідок вибуху у Леверкузені є поранені, однак їхню кількість поки не називають.

Правоохоронці перекрили вулиці, що розташовані поряд з місцем вибуху.

Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото та відео з вікон будинків чи автомобілів. На кадрах видно великі стовпи чорного та сірого диму.