Ураган Іда у США повернув назад річку Міссісіпі

Міссісіпі, яка вважається найдовшою річкою в США, потекла в зворотному напрямку через ураган Іда, який обрушився в неділю, 29 серпня, на американське узбережжя в районі Нового Орлеану (штат Луїзіана).

У Геологічній службі країни заявили, що це вкрай незвичайне явище.

– Я пригадую, що під час урагану Катріна відбулася деяка зміна напрямку течії річки Міссісіпі, але це вкрай незвично, – розповів Скотт Перрі, провідний гідролог Геологічної служби США.

За його словами, рівень річки піднявся на два метри через штормовий приплив.

Перрі вважає, що на глибині річки, де немає датчиків, течія залишається звичайною.

Ураган Іда у США

29 серпня ураган Іда досяг узбережжя США в районі штату Луїзіана. Його вже назвали одним з найпотужніших в історії, присвоївши четверту категорію з п’яти можливих.

За одну ніч ураган досяг небувалої швидкості – 230 км/год., залишивши без електрики понад 223 тис. будинків. Зараз відомо про загибель однієї людини.

Іда накрила Луїзіану в той же день, що й ураган третьої категорії Катріна 16 років тому. Тоді прорвало дамбу і затопило Новий Орлеан. Число жертв Катріни оцінюється у 1,8 тис. осіб.