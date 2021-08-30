Найпотужніший ураган в історії країни Іда досяг узбережжя США

Ураган Іда в неділю досяг узбережжя США. Наразі страждає штат Луїзіана.

Шторм Іда став одним з найпотужніших в історії США. До моменту обвалення на Луїзіану Іда посилилася до шторму четвертої категорії з п’яти можливих.

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now–a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep — The Weather Channel (@weatherchannel) August 29, 2021

Лише за ніч ураган швидко посилився. Він пронісся повз Мексиканську затоку, а через 5 годин набравши швидкість до 230 км / ч., обрушився на Луїзіану. Вітер залишив без електрики понад 223 тис. будинків.

A power pole lays across General DeGaulle in Algiers. Ida’s winds are moving over New Orleans pic.twitter.com/4azqwVUkN2 — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

Іда вразила Луїзіану того ж дня, що і ураган третьої категорії Катріна 16 років тому. Тоді через ураган прорвало дамбу і затопило місто Новий Орлеан. Число жертв Катріни оцінюється в 1,8 тис. осіб.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span pic.twitter.com/PaQrIiSZhA — wdsu (@wdsu) August 29, 2021

Місцева влада заявила, що через стрімке посилення урагану Іда не встигли провести загальну евакуацію 390 тис. осіб. Мер Нового Орлеана Латойя Кантрелл закликала жителів евакуюватися самостійно або готуватися до тривалих відключень електроенергії.

Хоча після руйнівної повені, викликаної Катріною, в Новому Орлеані зміцнили дамби і дренажні системи, влада не виключає можливість повеней і в цей раз, оскільки в деяких районах очікується до 61 см опадів.

– Іда безумовно буде сильніше Катріни, і з досить великим відривом, – попередив дослідник ураганів з Університету Майамі Брайан Макнолді.

Він також зазначив, що найжахливіший шторм пройде над двома найбільшими містами штату – Новим Орлеаном і Батон-Руж.