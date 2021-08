Найпотужніший ураган в історії країни Іда досяг узбережжя США

Ураган Іда в неділю досяг узбережжя США. Наразі страждає штат Луїзіана.

Шторм Іда став одним з найпотужніших в історії США. До моменту обвалення на Луїзіану Іда посилилася до шторму четвертої категорії з п’яти можливих.

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now–a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep

