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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Українські альпіністи потрапили під лавину на Кавказі, є постраждалі – ЗМІ

туристи на горі, сходження лавини, лавина

Альпіністи з України потрапили під лавину на горі Казбек, розташованій на грузинсько-російському кордоні. Унаслідок сходження лавини постраждали троє осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, що посилається на прес-службу ГУ МНС Північної Осетії (РФ).

За попередніми даними, лавина зійшла зі сторони Грузії. Оскільки надзвичайна подія сталася на грузинському боці гори, допомагатимуть українцям саме рятувальники з Грузії.

– Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у виданні, напередодні очевидець події повідомляв, що найсильніше постраждала жінка, яку він і витягнув з-під снігу.

За попередніми даними, інформація про сходження лавини надійшла приблизно о 08.50, інцидент стався на висоті 4,2 км.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода сказав, що наразі інформація про постраждалих українців на горі Казбек перевіряється.

Відзначимо, що гора Казбек розташована на кордоні Грузії та РФ, її висота 5033 м.

Джерела: Інтерфакс-Україна, Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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