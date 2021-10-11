Суд за клопотання Донецької обласної прокуратури взяв під варту трьох осіб, які вербували найманців для участі в збройному конфлікті на території Сирії.

27-річний киянин, який організував вербування людей, перебуватиме під вартою 60 діб з альтернативою внесення 181, 6 тис. грн застави.

Двоє його співучасників, жителі Київської області 20 та 21 років, арештовані на такий самий термін. Сума їхньої застави на 45 тис. грн менше й становить по 136,2 тис. грн для кожного.

Чоловіки вербували людей понад рік – із лютого 2020 року по березень 2021 року.

Із пропозицією брати участь у воєнних та насильницьких діях на боці опозиційно налаштованих військових загонів Сирії зловмисники звертались до спортсменів, колишніх військовослужбовців, добровольців АТО або тих, хто мав будь-який інший бойовий досвід поводження зі зброєю.

За це їм пропонували $5 тис. грошової винагороди на місяць залежно від бойової підготовки претендентів.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та флеш-носії.

Суд арештував киян, які шукали охочих воювати в Сирії / 3 фотографии

Досудовим розслідуванням займаються слідчі СБУ Донецької та Луганської областей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура