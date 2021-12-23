Біля селища Доброслав на автошляху Одеса-Вознесенськ зіткнулись дві вантажівки МAN та автопотяг DAF. Водії перших двох транспортних засобів загинули.

Аварія в Одеській області сталася увечері 22 грудня. За попередньою інформацією, водій автопотягу МAN, рухаючись у бік Вознесенська, намагався об’їхати припаркований на узбіччі легковик.

Виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою такої ж марки.

Унаслідок лобового зіткнення обидва водії віком 62 та 55 років від отриманих травм загинули на місці.

Із автівками зіткнувся також автопотяг DAF, який рухався позаду першої вантажівки в бік Вознесенська. Унаслідок аварії водій DAF не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління Нацполіції Одеської області.

Під Одесою зіткнулись три вантажівки. Два водії загинули / 4 фотографии

Правоохоронці мають намір внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.