Возле поселка Доброслав на автодороге Одесса-Вознесенск столкнулись два грузовика МAN и автопоезд DAF. Водители первых двух транспортных средств погибли.

Авария в Одесской области произошла вечером 22 декабря. По предварительной информации, водитель автопоезда МAN, двигаясь в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку.

Выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком такой же марки.

В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62 и 55 лет от полученных травм погибли на месте.

С автомобилями столкнулся также автопоезд DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска. В результате аварии водитель DAF не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления Нацполиции Одесской области.

Под Одессой столкнулись три грузовика. Два водителя погибли / 4 фотографии

Правоохранители намерены внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.