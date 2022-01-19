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В Одесі автобус з пасажирами протаранив чотири авто та врізався у магазин

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ДТП в Одесі

В Одесі пасажирський рейсовий автобус MAN, що прямував з Одеси до Києва, зіткнувся з чотирма автомобілями та врізався в магазин.

Аварія сталася сьогодні вранці, 19 січня, в Малиновському районі міста.

За попередньою інформацією, водій автобуса MAN, рухаючись по вулиці Розумовській, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe і Chevrolet Aveo.

Продовживши рух, автобус виїхав на тротуар, де врізався в дерево та будівлю магазину. В результаті аварії в лікарню доставили водія автобуса та автомобіля Chevrolet.

Пасажири рейсового автобусу розповіли, що чоловік під час керування втратив свідомість. У пресслужбі Одеської міськради згодом повідомили, що у водія стався інсульт і він помер у кареті швидкої допомоги.

Пасажирів рейсу пересадили в інший автобус, і він відправився до пункту призначення.

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Фото: Патрульна поліція

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