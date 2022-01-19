В Одессе пассажирский рейсовый автобус MAN, следовавший из Одессы в Киев, столкнулся с четырьмя автомобилями и врезался в магазин.

Авария произошла утром, 19 января, в Малиновском районе города.

По предварительной информации, водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo.

Продолжая движение, автобус выехал на тротуар, где врезался в дерево и здание магазина. В результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet.

Пассажиры рейсового автобуса рассказали, что мужчина во время управлении потерял сознание. В пресс-службе Одесского горсовета впоследствии сообщили, что у водителя произошел инсульт и он скончался в карете скорой помощи.

Пассажиров рейса пересадили в другой автобус, и он отправился в пункт назначения.

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Фото: Патрульная полиция