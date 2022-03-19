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Російські окупанти знищили завод Азовсталь

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські окупанти знищили завод Азовсталь

Завод Азовсталь у Маріуполі знищили російські окупанти.

Підприємство внаслідок великої кількості обстрілів повністю розбомблене.

Про це повідомив заступник мера міста Сергій Орлов. Крім того, у мережі з’явилося відповідне відео.

– Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це вже не можна. Азовсталь розбомблений. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на Азовсталь, – сказав Орлов.

Азовсталь виробляє широкий спектр металопродукції. Потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі. Підприємство входить до складу групи Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Станом на 2018 рік 15,7% міського зайнятого населення працювало у металургійній сфері.

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Джерело: Forbes

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