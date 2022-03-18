Незважаючи на безперервні бої та обстріли, евакуація у Маріуполі триває. Найважче покинути місто мешканцям лівого берега.

Такою інформацією ввечері 18 березня в ефірі українського телемарафону поділився голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Він підкреслив, що путінські загарбники, окрім щоденних військових злочинів проти мирних мешканців Маріуполя, продовжують масовані обстріли критично важливих підприємств міста.

Авіабомби, що скидають війська РФ на Маріуполь, зауважив Павло Кириленко, важать більше 500 кг.

Евакуація з Маріуполя триває, вона проходить доволі складно. РФ не поспішає пропускати дітей, жінок, літніх людей, розуміючи, звідки вони рухаються. Але ми не зупинимося, поки всі, хто має таке бажання, не виїдуть.

І лівий берег, і центр Маріуполя – точаться бої. І вуличні бої, і танкові бої. Обстріли двох основних металургійних гігантів міста – і обстріли з важкої артилерії. І дуже сильно працює по підприємству авіація.

Зв’язок не з’явився, зв’язку нема від слова зовсім. Авіабомби скидаються з ворожих літаків вагою більше 500 кг. З лівого берега найбільш важко людям евакуюватися. Але навіть тих людей, які виходять з Маріуполя пішки, їх зустрічають.

Люди роблять все і благають, щоб їх вивезли на територію України. Але тут не повинно бути паніки – тут має бути чітке розуміння того, в якому складному стані перебувають люди, але ми працюємо, ми обов’язково вирішимо.