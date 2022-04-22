У братській могилі у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойко.

Річ у тому, що Maxar опаблив знімки від 9 квітня, на яких видно сектор масових поховань у Мангуші. Якщо в Бучі у такому секторі виявили 70 тіл, то під Маріуполем він у 20 разів більший.

– Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж усього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають у кілька шарів, – зазначили у Маріупольській міській раді.

Мер міста наголосив на тому, що Маріуполь – найбільший воєнний злочин 21 століття.