У братській могилі у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих.
Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойко.
Річ у тому, що Maxar опаблив знімки від 9 квітня, на яких видно сектор масових поховань у Мангуші. Якщо в Бучі у такому секторі виявили 70 тіл, то під Маріуполем він у 20 разів більший.
– Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж усього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають у кілька шарів, – зазначили у Маріупольській міській раді.
Мер міста наголосив на тому, що Маріуполь – найбільший воєнний злочин 21 століття.
– Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних у Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид, – зазначив мер міста Вадим Бойченко.