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Факти / Надзвичайні події

Це новий Бабин Яр: у братській могилі у Мангуші може перебувати до 9 тис. маріупольців

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Мангуш

У братській могилі у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойко.

Річ у тому, що Maxar опаблив знімки від 9 квітня, на яких видно сектор масових поховань у Мангуші. Якщо в Бучі у такому секторі виявили 70 тіл, то під Маріуполем він у 20 разів більший.

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– Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж усього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають у кілька шарів, – зазначили у Маріупольській міській раді.

Мер міста наголосив на тому, що Маріуполь – найбільший воєнний злочин 21 століття.

– Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних у Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид, – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

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