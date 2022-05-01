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Факти / Надзвичайні події

Ворог обстріляв село на Дніпропетровщині, поранено жінку

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ворог обстріляв село на Дніпропетровщині, поранено жінку

Сьогодні, 1 травня, на Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли село.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Обстріл стався близько 16.00 у Синельниківському районі.

Снарядами зачепило приватне подвір’я, де поранення отримала жінка.

У ГУ ДСНС у Дніпропетровській області повідомили, що під ворожі обстріли у Синельниківському районі потрапили дві агрофірми – туди влучили ракети.

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Снаряд поцілив у порожній склад одного з аграрних підприємств. Ракета зруйнувала дах та стіни. Загальна площа пошкодження становить 200 кв. м.

Ще одна ворожа ракета прилетіла на територію сусідньої агрофірми. Там також зачепила склад, де зберігалося зерно та соняшник. Зруйновано дах площею 160 кв. м, вибито двері та 24 вікна.

В обох випадках постраждалих немає.

28 квітня РФ обстріляла Синельниківський район. Ворог поцілив у колишній завод – у приміщенні нікого та нічого не було.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

Джерело: Валентин Резніченко, ДСНС

Фото: Валентин Резніченко, ДСНС

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