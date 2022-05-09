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Одеса під ворожими обстрілами: відомо щонайменше про один вибух

Юля Захарченко редакторка стрічки
Рятувальники МНС України

Вже котрий день Одеса перебуває під обстрілами російської армії. У місті лунають вибухи, повідомляють місцеві жителі.

Уже відомо, що одна з ворожих ракет влучила у місцеву інфраструктуру, пишуть українські ЗМІ. Наразі інформація уточняється.

Місцеві жителі повідомляють, що над містом можна помітити густий та темний дим. Відомості щодо можливих постраждалих або руйнування встановлюється.

Напередодні о 19.15 в Одеській області пролунала повітряна тривога. Вона тривала майже 50 хвилин та завершилась о 20.05 9 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває понад 75 днів. Країна-агресор Росія щодня обстрілює ракетами українські міста, руйнує місцеву інфраструктуру та вбиває мирних жителів.

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Фото: Depositphotos

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