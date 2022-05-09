Уже который день Одесса — под обстрелами российской армии. В городе раздаются взрывы, сообщают местные жители.
Уже известно, что одна из вражеских ракет попала в местную инфраструктуру, пишут украинские СМИ. В настоящее время информация уточняется.
Местные жители сообщают, что над городом виден густой и темный дым. Сведения о возможных пострадавших или разрушениях устанавливаются.
Предварительно в 19.15 в Одесской области прозвучала воздушная тревога. Она продлилась почти 50 минут и завершилась в 20.05 9 мая.
Полномасштабная война в Украине длится более 75 дней. Страна-агрессор Россия ежедневно обстреливает ракетами украинские города, разрушает местную инфраструктуру и убивает мирных жителей.
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