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Факти / Надзвичайні події

У Соледарі на Донеччині прогримів вибух: над містом чорний дим

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим

У Донецькій області місцеві жителі міста Соледар почули потужний вибух. Над містом з’явився густий і чорний дим.

Про це йдеться у Telegram-каналі ЗСУ. На опублікованому відеозаписі видно, як із будівлі валить густий чорний дим.

Країна-агресор Російська Федерація продовжує обстрілювати Соледар та інші міста у Донецькій області. Зокрема, не припиняються масові обстріли на всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Вранці Авдіївка зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – тривають відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше. У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено місцеву школу та інфраструктурні об’єкти.

Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення, ремонт електро- і газопостачання. Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

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Фото: Depositphotos

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