Липень, 01 в 2:22

Місцеві жителі починають викладати жахливі відео з-під завалів житлового будинку в Одеській області, в який влучила російська ракета. На записах можна побачити, як люди у крові благають про допомогу.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку та базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Відомо щонайменше про 10 загиблих та сімох поранених, серед яких є троє дітей.

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В Оперативному командуванні Південь зазначили, що спалахнула пожежа у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м.

На базі відпочинку не виявили спалаху полум’я, але є сильні пошкодження. Відомо про постраждалих, однак остаточна кількість уточнюється.