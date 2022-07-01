Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Ракетний удар по житловому будинку під Одесою: люди викладають жахливі відео з-під завалів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Ракетний удар по житловому будинку під Одесою: люди викладають жахливі відео з-під завалів
Фото: Факти ICTV

Місцеві жителі починають викладати жахливі відео з-під завалів житлового будинку в Одеській області, в який влучила російська ракета. На записах можна побачити, як люди у крові благають про допомогу.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку та базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Відомо щонайменше про 10 загиблих та сімох поранених, серед яких є троє дітей.

Зараз дивляться

В Оперативному командуванні Південь зазначили, що спалахнула пожежа у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м.

На базі відпочинку не виявили спалаху полум’я, але є сильні пошкодження. Відомо про постраждалих, однак остаточна кількість уточнюється.

Вибухи в Одеській області пролунали під час повітряної тривоги. Українців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та ховатися в укриття.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка