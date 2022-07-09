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Факти / Надзвичайні події

Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти завдали ракетного удару по житловому району Харкова
Фото: ДСНС

Сьогодні російський ворог завдав, попередньо, ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі там працюють всі правоохоронні та екстрені служби.

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Очільник ОВА закликає містян максимально обмежити перебування на вулицях, адже ворог підступний та непередбачуваний – намагається усіма методами залякати мирне населення.

ОНОВЛЕНО о 10.50

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що окупанти завдали удару по місту близько 10-ї години.

За попередніми даними, три людини отримали поранення.

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