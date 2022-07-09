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Факты / Происшествия

Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова
Фото: ГСЧС

Сегодня российский враг нанес предварительно ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Там работают все правоохранительные и экстренные службы.

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ОБНОВЛЕНО в 10.50

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу около 10.00.

По предварительным данным, три человека получили ранения.

Впоследствии Олег Синегубов рассказал, что количество раненых выросло до четырех человек. Характер травм – легкий.

Напомним, что 8 июля в Харькове ночью раздался взрыв.

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