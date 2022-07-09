Июль, 09 в 10:46

Сегодня российский враг нанес предварительно ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Там работают все правоохранительные и экстренные службы.

Сейчас смотрят

Глава ОВА призывает горожан максимально ограничить пребывание на улицах, ведь враг коварен и непредсказуем — пытается всеми методами запугать мирное население.

ОБНОВЛЕНО в 10.50

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что оккупанты нанесли удар по городу около 10.00.

По предварительным данным, три человека получили ранения.

Впоследствии Олег Синегубов рассказал, что количество раненых выросло до четырех человек. Характер травм – легкий.

Напомним, что 8 июля в Харькове ночью раздался взрыв.