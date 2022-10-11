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Факти / Надзвичайні події

З Каспійського моря росіяни пустили ракети в бік України

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З Каспійського моря росіяни пустили ракети в бік України
Фото: Pixabay

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул попередив про ворожі ракетні пуски з Каспію.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, російський ворог випустив крилаті ракети.

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Кривий Ріг. Всі в укриття. Забирайте дітей. Пуски крилатих ракет з Каспію.

Також є повідомлення про пуск ракет із Чорного моря.

Наразі на більшій частині України оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях.

alerts.in.ua

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