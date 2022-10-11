Жовтень, 11 в 8:11

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул попередив про ворожі ракетні пуски з Каспію.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, російський ворог випустив крилаті ракети.

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