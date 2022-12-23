Грудень, 23 в 10:17

Сьогодні близько 10:00 у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Крім того, повідомляють про вибухи у Скадовську та Каховському районі.

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Чекаємо на офіційний коментар від влади щодо вибухів.

Раніше керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич звернувся до жителів мікрорайону Острів у Херсоні із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України.