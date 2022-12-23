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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні знову чути вибухи: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні близько 10:00 у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Крім того, повідомляють про вибухи у Скадовську та Каховському районі.

Зараз дивляться

Чекаємо на офіційний коментар від влади щодо вибухів.

Раніше керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич звернувся до жителів мікрорайону Острів у Херсоні із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України.

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