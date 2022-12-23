У Херсоні знову чути вибухи: що відомо
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Сьогодні близько 10:00 у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.
Крім того, повідомляють про вибухи у Скадовську та Каховському районі.
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Чекаємо на офіційний коментар від влади щодо вибухів.
Раніше керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич звернувся до жителів мікрорайону Острів у Херсоні із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України.