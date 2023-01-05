Заступника голови Одеської ОВА відправили до СІЗО – його спіймали на гарячому на шахрайстві

Січень, 05 в 20:25

Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід для заступника голови Одеської військової адміністрації Олега Муратова.

За рішенням суду його відправили на два місяця до СІЗО з можливістю вийти під заставу у 3 млн 220 тис. 800 грн, що складає 1 200 мінімальних прожиткових мінімумів.

Олега Муратова підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $27 тис. Це був “аванс” за вирішення питання, ще загалом обвинувачений мав отримати $35 тис. За ці кошти чиновник мав допомогти керівнику одного з департаментів ОВА уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державних коштів.

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Натомість сторона захисту свою вину не визнає, та навіть хотіли зробити судове засідання закритим, керуючись тим, що в Україні подовжено карантин. Втім суд цю пропозицію відхилив.

Сторона захисту планує подавати апеляцію та оскаржувати тримання під вартою. Адвокат захисту наполягав, що сума застави для підзахисного велика, адже той заробляє менше, ніж 40 тис. грн на місяць.

Співробітники СБУ затримали Муратова “на гарячому” 3 січня. Його затримали в адмінбудівлі ОВА під час отримання частини хабаря у $27 тис. Наступного дня йому оголосили підозру.