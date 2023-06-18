ПеревіреноТетяна Забожко, редакторка стрічки
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні лунають вибухи
Уранці 18 червня в Херсоні лунають вибухи.
Про гучні звуки в обласному центрі спершу повідомили місцеві жителі.
За кілька хвилин підтвердження надійшло і від керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
– Терористи знову обстрілюють місто, – наголосив очільник ОВА.
Олександр Прокудін закликає людей перебувати в безпечних місцях.
До слова, повітряна тривога в місті та області наразі не оголошена.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Прокудін
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