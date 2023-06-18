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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні лунають вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 18 червня в Херсоні лунають вибухи.

Про гучні звуки в обласному центрі спершу повідомили місцеві жителі.

За кілька хвилин підтвердження надійшло і від керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

– Терористи знову обстрілюють місто, – наголосив очільник ОВА.

Олександр Прокудін закликає людей перебувати в безпечних місцях.

До слова, повітряна тривога в місті та області наразі не оголошена.

Карта повітряних тривог 21 березня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Олександр Прокудін

Херсон
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