Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік

У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік

Сьогодні близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території артилерією накрили житлові квартали Херсону. Під удари потрапили цивільні обʼєкти – житлові будинки, дитячий садок, освітній заклад і СТО.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 28-річний чоловік.

Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Обстріл Херсону 20 червня 2023 року – що відомо про обстріл Херсону

Херсонська облпрокуратура

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також
Кілька пожеж після прильотів: у Херсоні горів газовий резервуар та маршрутки
Обстріл Херсону 19 червня 2023

Війна в Україні, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На честь загиблого Героя України: ще дві вулиці Києва отримали нові назви
У Києві перейменували вулицю на честь Андрія Верхогляда
У ГУР відповіли, чи є ризик застосування Росією ядерної зброї
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
У звільнених П’ятихатках залишається до 20 осіб – село під обстрілами
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Росіяни активно перекидають БК на Бердянський напрямок – радник мера Маріуполя
російські окупанти
Кілька етапів: у Держдепі США пояснили механізм надання F-16 Україні
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь