У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік

Сьогодні близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території артилерією накрили житлові квартали Херсону. Під удари потрапили цивільні обʼєкти – житлові будинки, дитячий садок, освітній заклад і СТО.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 28-річний чоловік.

Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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