Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Сьогодні близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території артилерією накрили житлові квартали Херсону. Під удари потрапили цивільні обʼєкти – житлові будинки, дитячий садок, освітній заклад і СТО.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, через обстріл загинув 28-річний чоловік.
Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.
Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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