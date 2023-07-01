Юлія Захарченко, редакторка стрічки
РФ атакувала Херсон: поранені двоє дітей, травмована жінка
Війська Російської Федерації знову атакували житлові квартали Херсону. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє дітей та травмована жінка.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Зазначається, що дівчинку та хлопчика госпіталізовано.
У Херсонській обласній військовій адміністрації уточнили, що поранення дістали 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.
За даними ОВА, окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у житловий будинок.
У Херсонській ОВА зазначають, що за минулу добу в регіоні внаслідок російської агресії дістали поранення п’ятеро людей, серед яких одна дитина.
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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