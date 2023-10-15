Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У небо здійнявся чорний дим: в окупованому Луганську прогримів вибух
Близько опівдня 15 жовтня в поки що окупованому Луганську прогримів вибух.
Після цього в небо здійнявся чорний дим.
За даними з місцевих спільнот, гучний звук пролунав у Кам’янобрідському районі.
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Що наразі відбувається на фронті неподалік Луганська
Наразі Сили оборони продовжують стримувати наступ армії РФ у районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, що на Лиманському напрямку.
Лише напередодні українські захисники відбили там сім ворожих атак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Місцеві Telegram-спільноти
Фото: Місцеві Telegram-спільноти
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