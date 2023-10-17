ЗСУ успішно атакували гелікоптери та аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську
Уночі проти 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово захоплених Луганська та Бердянська.
Про це вранці повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Те, що жителі Бердянська пів ночі “слухали чудові “треки” роботи ПВО, прильотів та детонації боєприпасів”, зауважує й міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Чекаємо ЗСУ з таким “концертом” і в Мелітополі, – тішиться новині Іван Федоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов