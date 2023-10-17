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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ успішно атакували гелікоптери та аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську

вибух дим
Фото: Getty Images

Уночі проти 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово захоплених Луганська та Бердянська.

Про це вранці повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Те, що жителі Бердянська пів ночі “слухали чудові “треки” роботи ПВО, прильотів та детонації боєприпасів”, зауважує й міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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– Чекаємо ЗСУ з таким “концертом” і в Мелітополі, – тішиться новині Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бердянськ, Луганськ
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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